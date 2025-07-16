По данным журнала, в мае американский госсекретарь Марко Рубио публично пообещал, что гумпомощь доставят нуждающимся до истечения срока годности, однако к тому моменту распоряжение об уничтожении уже подписали

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уничтожить почти 500 тонн экстренной продовольственной помощи, которая могла бы быть передана детям за рубежом. Об этом сообщил журнал The Atlantic.

По его информации, речь идет о закупленном Агентством США по международному развитию (USAID) высококалорийном печенье, предназначенном для детей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации - в частности, в Афганистане и Пакистане. Как уточняется в публикации, срок годности этих продуктов истек 15 июля. При этом, по расчетам источников The Atlantic, подлежащие уничтожению продукты могли бы обеспечить недельную поддержку примерно для 1,5 млн детей.

Несмотря на неоднократные внутренние обращения сотрудников с просьбой разрешить передачу гуманитарных грузов, решение о транспортировке так и не было принято, отмечает The Atlantic. Издание напоминает, что после роспуска USAID, все внешнеполитические инициативы, включая поставки продовольствия, оказались в ведении Госдепартамента США и под контролем новых руководителей.

Как подчеркивает The Atlantic, в мае госсекретарь США Марко Рубио публично пообещал, что пища будет доставлена нуждающимся до истечения срока годности. Отмечается, что к тому моменту распоряжение об уничтожении уже было подписано, о чем свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении журнала. В публикации указывается, что уничтожение печенья обойдется американским налогоплательщикам еще в $130 тыс. дополнительно к потраченным на закупку $800 тыс. По словам собеседников The Atlantic, под угрозой уничтожения также находятся другие продукты питания, уже купленные правительством.

Как отмечает журнал, даже если администрация решит возобновить поставки помощи, агентства уже могут не располагать кадровыми и техническими возможностями для ее распределения. Несмотря на официальные заявления о приверженности продовольственным программам, многие источники The Atlantic выразили сомнение в том, что в ближайшее время произойдут системные изменения.