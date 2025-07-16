Сейчас существует ограничение - в стаж могут засчитать уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за четырьмя детьми

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Около 12 млрд рублей в год потребуется для увеличения пенсий матерям, которым в страховом стаже будут учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком, в случае принятия соответствующего законопроекта. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, согласно которому в страховом стаже будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком. Сейчас существует ограничение - в стаж может быть засчитан уход не более чем на протяжении шести лет суммарно, что позволяет учитывать уход лишь за четырьмя детьми.

"С точки зрения финансового обеспечения мы рассчитали дополнительный объем средств как на тех, кто будет планироваться к выходу на пенсию, так и на тех, кому мы будем пересчитывать пенсию, исходя из норм принимаемого закона. Это примерно 12 млрд [руб.] по году. В следующие годы сумма будет расти", - сказал Котяков.

Он уточнил, что с момента принятия федерального закона у женщин появится право подать соответствующее заявление. "Независимо от того, являются ли они получателями пенсии или не являются. На основании этого заявления мы сделаем соответствующий перерасчет. То есть в случае, если у семьи больше четырех детей, мы соответствующим образом пересчитаем количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, что повлияет на размер пенсионного обеспечения конкретной семьи", - уточнил министр.