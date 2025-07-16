Для регулирования спроса и предложения нужно ввести систему долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями, отметила генеральный директор союза Галина Бобылева

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российский птицеводческий союз ожидает стабилизации ситуации с куриными яйцами на российском рынке с началом осени, сообщила журналистам генеральный директор союза Галина Бобылева.

Ранее газета "Известия" сообщила, что фермеры в регионах РФ начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса. По данным издания, в Краснодарском крае одна из птицефабрик просто перестала кормить птиц, в Удмуртии выбросили на улицу около 3 тыс. живых кур-несушек.

"В этом году на сезонное снижение цен наложился существенный рост объемов производства - за первое полугодие прирост составил более 1 млрд штук. В связи с заметным ростом предложения на рынке сложился временный дисбаланс, и производители вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. При этом союз ожидает, что с началом осени ситуация выровняется", - сказала Бобылева.

По ее словам, чтобы отрегулировать спрос и предложение, необходимо ввести систему долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями. "Такие контракты сейчас заключают, но в основном с крупными производителями", - добавила она.

"Нужно распространить такую практику на средние и мелкие предприятия и разработать законодательную базу, регулирующую условия договорных отношения. Очень хорошо, что наше предложение услышали и поддержали в Минсельхозе", - подчеркнула эксперт.

В то же время, по словам Бобылевой, российские птицеводческие предприятия как и прежде будут обеспечивать потребителя свежим яйцом.

Генеральный директор ГК "Таврос" Елена Лазаренко также сообщила, что количество птице-мест на предприятиях не сокращается.

"Производительность птицы циклична, после завершения цикла, несушка отправляется на убой и через месяц заселяется молодая курица. Производители в этом году процесс обновления поголовья несушек запустили немного раньше. Глобально это никак не влияет на рентабельность", - добавила Лазаренко.