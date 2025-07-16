Т-банк запустил сервис правовой помощи для возвращения денег за некачественные покупки

Отмечается, что сервис создан для тех, кто столкнулся с нарушением потребительских прав

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Т-Банк разработал сервис бесплатной юридической помощи, с помощью которого потребители смогут вернуть деньги за некачественные товары и услуги, воспользоваться им могут жители РФ вне зависимости от банка, через который совершалась транзакция, сообщили в Т-Банке.

"Мы выстроили для клиентов надежную и быструю систему юридической помощи, которая работает там, где чарджбэк невозможен. И теперь готовы масштабировать этот опыт на всех россиян. Мы запускаем сервис, который будет защищать права всех потребителей страны - даже если платеж прошел не по нашей карте и человек не является нашим клиентом", - сообщил руководитель Управления претензий и возвратов Т-Банка Алексей Дианов.

По его данным, более 300 тыс. человек ежемесячно обращаются в банк за помощью в возврате средств по разным причинам, среди них ошибочные переводы (37%), неоказание услуг или недоставленные товары (21%), навязанные подписки (14%), отказ в возврате (12%), мошенничество (4%) и другие случаи (12%).

Отмечается, что сервис создан для тех, кто столкнулся с нарушением потребительских прав. К примеру, товар не доставили или прислали брак, перенесли или отменили мероприятие, некачественно оказали услугу. Как проинформировали в организации, для возврата средств необходимо описать свою проблему на платформе, после консультации подготовить необходимые документы и далее решать проблему в индивидуальном порядке совместно со специалистами.

Ранее сообщалось, что россияне в год теряют порядка 78 млрд рублей из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы.