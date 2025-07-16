Первый зампред комитета Госдумы по МСП отметила два направления, на которые при разработке новых мер поддержки стоит обратить внимание

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Для реализации мер поддержки обрабатывающих производств стоит обратить внимание на укрепление роли МСП в промышленности, в том числе - технологических и инновационных компаний. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина ("Единая Россия"), комментируя поручение президента РФ правительству и Центробанку по поддержке обрабатывающей промышленности.

"Новые меры поддержки обрабатывающей промышленности - стратегический ответ вызовам времени. И важный сигнал для всех нас: Россия продолжает курс на технологический суверенитет и устойчивость экономики. Обрабатывающая промышленность - основа реального сектора экономики, от которой зависят смежные индустрии, экспорт и занятость населения. Она обладает к тому же самым значительным потенциалом импортозамещения. И, безусловно, сейчас, в условиях все еще высокой ключевой ставки, важно найти дополнительные резервы в развитии этого сектора", - указала она.

Депутат отметила два направления, на которые при разработке новых мер поддержки стоит обратить внимание. "Первое - укрепление роли МСП в промышленности, в том числе технологических и инновационных компаний. Сегодня обрабатывающие производства в секторе МСП занимают лишь 7%. А ведь именно малый и средний бизнес даже в непростых экономических условиях продолжает демонстрировать устойчивый рост: 40% занятых в экономике, 6,4 млн активных предприятий, 11 трлн рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за 2024 год по сравнению с 9 трлн в 2023. Это отражение ответственности и зрелости сектора МСП и его быстро растущей роли", - пояснила Когогина.

Кроме того, депутат обратила внимание на тщательный анализ и возможное расширение перечня производственных ОКВЭД, подпадающих в периметр мер государственной поддержки. "Сегодня, к примеру, далеко не все производственные компании имеют право на действующие пониженные страховые взносы. С 1 января 2025 года тариф был снижен в 2 раза - с 15% до 7,6% для 30 видов деятельности. И это огромная поддержка для предприятий. Но многие важные направления пока не попали в этот перечень. Убеждена, что мы сможем найти правильные решения для достижения поставленных президентом задач. Потенциал российской экономики можно и нужно реализовывать дальше", - заключила Когогина.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России принять до августа меры по обеспечению уровня производства в обрабатывающей промышленность в 2025 году не ниже 2024-го. Особое внимание предписано обратить "на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию", а также "на стимулирование инвестиционной деятельности".