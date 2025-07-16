Общий объем предоставленных скидок составил почти 24,5 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 82,4 тыс. автомобилей реализовано за первое полугодие в России по программам стимулирования спроса. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ. Общий объем предоставленных скидок составил почти 24,5 млрд рублей.

"В рамках программы льготного автокредитования на более выгодных условиях реализовано более 51,7 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга - свыше 30,7 тыс. автомобилей", - отмечается в сообщении.

В периметре обеих программ около 60,8 тыс. автомобилей пришлось на модели Lada.

Как напомнили в министерстве, по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова в мае программа льготного автокредитования была расширена на семьи с двумя и более детьми. "По статусу на конец июня подпрограмма "Семейный автомобиль" уже показала свой эффект, за полтора месяца заняв долю примерно в 15% от общей доли выдач в этот период. По новым условиям реализовано свыше 2 тыс. автомобилей, около 94% в этом объеме - модели Lada", - добавили в Минпромторге.