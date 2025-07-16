Минвостокразвития на ВЭФ представит рейтинг регионов по реализации мастер-планов

Из 875 мероприятий завершены 99, в стадии строительства находятся 220 объектов, 102 объекта проектируются, отметили в министерстве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рейтинг эффективности регионов по реализации мастер-планов. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Минвостокразвития разработало рейтинг эффективности регионов по реализации мастер-планов, который представит на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3-6 сентября", - говорится в сообщении по итогам заседания штаба министров по реализации мастер-планов развития городов с участием губернаторов регионов Дальневосточного федерального округа.

Отмечается, что из 875 мероприятий завершены 99, в стадии строительства находятся 220 объектов, 102 объекта проектируются. За два года половина объектов мастер-планов уже находится в активной стадии реализации.

Юбилейный Восточный экономический форум пройдет в этом году с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главной темой форума станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".