Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors также отметил, что они не помешают диалогу государств

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Новые экономические рестрикции, возможность введения которых анонсировал президент США Дональд Трамп, не нанесут критичного урона экономике РФ, а также не помешают диалогу между двумя странами. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Он отметил, что пошлины, которыми грозит Трамп в случае отсутствия прогресса в украинском урегулировании, "объявлены в размере 100, а не 500%". "Негативная новость состоит в том, что администрация Трампа думает, что реализует как минимум часть мер, заложенных в законопроекте [о новых санкциях против РФ и ее партнеров], который был предложен сенатором [Конгресса США Линдси] Грэмом, самостоятельно. При этом сильно сомневаюсь, что эти меры удастся применить в полном объеме, как уже не раз происходило с имплементацией предыдущих раундов американских санкций", - сказал собеседник агентства.

Эксперт также полагает, что Россия, несмотря на анонсируемые рестрикции, продолжит обсуждение экономической повестки с США и "круг обсуждаемых вопросов будет только расширяться". "Скорее всего, российская сторона выступит инициатором ряда новых инициатив, в том числе в части допуска иностранных инвестиций в российскую экономику, американская сторона, возможно, сможет расширить круг исключений из текущего санкционного режима, которые коснутся сектора продовольствия, медицинских услуг, авиационной безопасности, потребительских брендов", - предположил Шостак.

"Подводя итог, отмечу, что анонсируемые санкции, по сути, являются сильно отложенным по времени мерами - ожидаемыми, но не критичными для российской экономики. В то же время причины для прекращения экономического и бизнес- диалога пока в принципе отсутствуют. Вопрос в том, смогут ли обе стороны нащупать взаимовыгодные исключения из санкционного режима и начать их применять", - резюмировал инвестор.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.