Картофель в России с 8 по 14 июля подешевел на 5,9%

В среднем цены на плодоовощную продукцию за этот период снизились на 2,3%

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стоимость картофеля в России с 8 по 14 июля снизилась на 5,9%, столовой свеклы - на 7,2%, сообщается в материалах Росстата.

Также сообщается, что в среднем цены на плодоовощную продукцию за этот период снизились на 2,3%. В том числе огурцы подешевели на 5,5%, белокочанная капуста - на 5,3%, лук репчатый - на 2,3%, бананы - на 1,9%, помидоры - на 1,8% и морковь - на 0,5%. В то же время яблоки подорожали на 1,6%.

Также за этот период снизились цены на яйца куриные - на 1,3%, консервы мясные для детского питания - на 0,5%, масло сливочное, сахар-песок и пшено - на 0,3%, мясо кур и масло подсолнечное - не 0,2%, колбасы, молоко пастеризованное, сметану, муку пшеничную, крупу гречневую и рис - на 0,1%.

В то время как выросли цены на обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) и маргарин - на 0,3%, рыбу мороженую, творог, хлеб, консервы овощные для детского питания, чай черный и печенье - на 0,2%, сосиски, сардельки, молоко ультрапастеризованное, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия, вермишель, соль поваренную и водку - на 0,1%.