Суд в закрытом режиме рассмотрел иск Минпромторга к Evraz plc

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области в закрытом судебном заседании рассмотрел иск Минпромторга РФ к Evraz plc о приостановке корпоративных прав компании в "Евраз НТМК", включенной в список экономически значимых организаций (ЭЗО), передает корр. ТАСС.

Участники процесса отказались комментировать решение, соответствующее решение суда в картотеке арбитражных дел еще не опубликовано.

В январе 2025 года "Евраз НТМК" была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в таких организациях допускает приостановление корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении предприятия из списка ЭЗО. Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. По данным на конец 2021 года, крупнейшим акционером Evraz является бизнесмен Роман Абрамович (28,64% акций).