Американский лидер не уточнил, стоимость какой именно марки нефти имел в виду

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация добивается снижения стоимости нефти на мировых рынках. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Сегодня [стоимость нефти составила] $64 за баррель. Это отлично. И на самом деле это поможет прекратить войны", - сказал Трамп в начале встречи в Белом доме с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. "Мы надеемся, что сможем добиться еще некоторого снижения [стоимости нефти]", - добавил американский лидер. Он не уточнил, стоимость какой именно марки нефти имел в виду.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его администрация будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в стране. В феврале он подписал исполнительный указ о создании национального совета по энергетическому доминированию.