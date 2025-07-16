Кронпринц Сальман бен Хамад бен Иса Аль отметил, что это настоящие деньги, а не фиктивные соглашения

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Бахрейн намерен инвестировать порядка $17 млрд в экономику США. Об этом на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме заявил премьер-министр, наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

"Мы рады объявить о сделках на сумму $17 млрд, которые поступят в США. И это реально. Это настоящие деньги, а не фиктивные соглашения", - отметил он, не уточнив, о каких именно проектах идет речь. Наследный принц Бахрейна сказал, что в ходе переговоров с Трампом планирует обсудить "вопросы, связанные с безопасностью, торговлей и инвестициями".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что бахрейнский национальный авиаперевозчик Gulf Air подпишет с компаниями Boeing и General Electric соглашение на сумму $7 млрд. Сделка будет включать поставку 40 авиационных двигателей и 12 самолетов с возможностью покупки еще шести лайнеров.

В рамках визита наследного принца Бахрейна в США компании двух стран уже заключили соглашения на сумму $17 млрд, передало Бахрейнское информационное агентство. В частности, компания Cisco Systems предоставит цифровые решения для модернизации информационной и телекоммуникационной инфраструктуры правительства Бахрейна. Кроме того, бахрейнские финансовые учреждения и частные компании объявили о планах инвестировать $10,7 млрд в американскую экономику.