Свыше 500 млн руб. вложат в I этап проекта на базе Гагаринского светотехнического завода

На заводе будут производить импортозамещающее оборудование для уличного и архитектурного освещения

СМОЛЕНСК, 16 июля. /ТАСС/. Торгово-производственная компания "Вартон" инвестирует более 500 млн рублей в первый этап проекта по разработке и производству электрического осветительного оборудования на базе Гагаринского светотехнического завода. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на ПМЭФ, сообщил в Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Инвестиционный проект включает в себя техническое перевооружение и реконструкцию производственного комплекса, капитальный ремонт зданий, закупку современного оборудования, а также создание инженерного центра и испытательной лаборатории. Общий объем инвестиций в первый этап проекта составит более 500 млн рублей", - написал Анохин.

По его данным, на заводе будут производить импортозамещающее оборудование для уличного и архитектурного освещения. Планируется, что серийное производство начнется в 2026 году, его объем составит до 200 тыс. единиц продукции в год.

Глава региона сообщил, что особое внимание компания уделяет развитию кадрового потенциала. Предприятие сотрудничает со смоленским филиалом Национального исследовательского университета "МЭИ" и содействует открытию новых образовательных программ в Гагаринском многопрофильном колледже. Он также добавил, что этот проект не только укрепит промышленный потенциал региона, но и станет важным шагом к обеспечению импортозамещения в сфере светотехнического оборудования.