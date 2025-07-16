В Поморье добыли первый в 2025 году алмаз особой крупности

Масса алмаза составляет 109,28 карата

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Первый в 2025 году алмаз особой крупности добыли на месторождении имени В. Гриба, написал в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский. Это камень ювелирного качества массой 109,28 карата.

"Компанией "АГД даймондс" добыт уникальный алмаз ювелирного качества массой 109,28 карата. Это первый драгоценный камень особой крупности, добытый в 2025 году, и 48-й по счету среди особо крупных алмазов - с начала промышленной отработки месторождения имени В. Гриба", - написал губернатор.

Само месторождение является одним из крупнейших в Европе по запасам драгоценных камней. С начала его эксплуатации компания добыла свыше 47 млн карат алмазов.