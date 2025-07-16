МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России проведет сегодня очередное заседание. В повестке - помощь как гражданам, так и бизнесу.

Планируется выделить средства временно закрытым аэропортам на юге и в центральной части России. За счет субсидий им возместят часть затрат, в том числе на проценты по кредитам. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя. Прием и отправку рейсов возобновили авиагавани Геленджика и Элисты.

Федеральный центр также перечислит деньги Оренбургской области: региону компенсируют расходы на соцподдержку граждан, жилье которых оказалось уничтожено или повреждено из-за паводков 2024 года.

Также власти профинансируют очередной этап строительства Багаевского гидроузла на Дону - он поможет решить проблему нехватки воды в Ростовской области. Поможет кабмин и с берегоукреплением Волгоградского водохранилища в Саратове. Это позволит "обеспечить создание полноценного берегоукрепительного пояса и использование набережной как центра общественной и культурной деятельности".

Татарстан получит средства на создание первого комплекса по производству крупнотоннажных компрессоров для СПГ. А Корпорация МСП - на проекты по развитию особых экономических зон и моногородов.