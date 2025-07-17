Объем незаконной рубки лесов в I полугодии сократился в 3,5 раза

За этот период с помощью дистанционного мониторинга использования лесов выявлено 86 нарушений с объемом незаконно заготовленной древесины 16,8 тыс. куб. м

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Объем незаконной вырубки лесов сократился в первом полугодии в 3,5 раза. Больше всего лесов пострадало в Иркутской и Амурской областях, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

"Если анализировать с аналогичным периодом прошлого года, то количество случаев незаконных рубок лесных насаждений сократилось в 1,6 раза, а объем - около 3,5 раза. Цифры подтверждают эффективность дистанционного мониторинга как инструмента охраны лесов, направленного на пресечение нарушений лесного законодательства", - заявила замруководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова, чьи слова приводятся в сообщении.

За первое полугодие 2025 года с помощью дистанционного мониторинга использования лесов выявлено 86 нарушений с объемом незаконно заготовленной древесины 16,8 тыс. куб. м. Наибольшие объемы выявлены в Иркутской и Амурской областях.

По словам Винокуровой, площадь обследованных территорий с помощью дистанционного мониторинга составила 128,7 млн га, что соответствует 61,3% от запланированного объема работ. Всего до конца года специалисты обследуют 210 млн га в зонах активной заготовки древесины. Кроме того, ведется непрерывный дистанционный мониторинг на площади 90 млн га.