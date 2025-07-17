В Parade Development заявили о стабилизации рынка жилья Сочи

Средневзвешенная цена по всем классам жилья в сравнении с показателями 2024 года снизилась на 1%, отметила гендиректор Дарья Комиссарова

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Рынок недвижимости Сочи демонстрирует разнонаправленную динамику по итогам первых шести месяцев 2025 года, при этом средневзвешенная цена по всем классам жилья в сравнении с прошлогодними показателями снизилась на 1% и составила 330,6 тыс. рублей за "квадрат". Это говорит о начале фазы стабилизации после интенсивного роста стоимости жилья на курорте в 2021-2023 годах, сообщила ТАСС генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Дарья Комиссарова.

"По итогам первого полугодия 2025 года рынок жилой недвижимости Сочи демонстрирует разнонаправленную динамику в зависимости от ценового сегмента. Средневзвешенная цена продажи по всем классам жилья составила 330,6 тыс. руб./кв. м, что на 1% ниже, чем за аналогичный период 2024 года (335,5 тыс. руб./кв. м), - сказала собеседница агентства. - Это свидетельствует о начале фазы стабилизации после интенсивного роста стоимости жилья в 2021-2023 годах. Рынок балансирует между ограниченным спросом и адаптацией ценовых ожиданий со стороны продавцов".

Эксперт также отметила, что снижение было обусловлено несколькими факторами, среди которых рост ипотечных ставок, отмена льготных ипотечных программ, сезонные скидки и акции со стороны застройщиков во втором квартале 2025 года, а также постепенная переоценка стоимости объектов в условиях удлинения сроков экспозиции.

При этом, как подчеркнула Комиссарова, элитный сегмент недвижимости Сочи в отличие от общего тренда демонстрирует уверенный рост. Так, средняя цена продажи премиальных лотов выросла на 7%, с 1 071,6 в первом полугодии 2024 года до 1 151,8 тыс. рублей за квадратный метр в первом полугодии 2025 года. "Устойчивость этого сегмента объясняется независимостью от ипотечного финансирования, [поскольку] сделки совершаются за счет собственных средств; стабильным спросом со стороны покупателей из других регионов, а также ограниченным предложением объектов в престижных локациях - прибрежная линия, горнолыжный кластер", - пояснила собеседница агентства.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.