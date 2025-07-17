Рыбакам Хабаровского края разрешили добыть больше горбуши

Это связано с хорошими подходами рыбы в Татарском проливе, отметил председатель комитета рыбного хозяйства правительства региона Никита Король

ХАБАРОВСК, 17 июля. /ТАСС/. Объемы разрешенного вылова горбуши увеличили для промышленного и любительского рыболовства Хабаровского края на 12,5 тыс. тонн в связи с хорошими подходами рыбы в Татарском проливе. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета рыбного хозяйства правительства региона Никита Король.

"Путина стартовала во всех подзонах - Приморье (прибрежные воды Татарского пролива), Северо-Охотоморской (Охотское море), в бассейне реки Амур и Амурском лимане. В подзоне Приморье наблюдаются хорошие подходы горбуши, в связи с этим произведена корректировка в сторону увеличения на 12,5 тыс. тонн. Первоначальный объем, установленный для вылова, составлял около 2,5 тыс. тонн. В Северо-Охотоморской подзоне и в бассейне реки Амур и Амурском лимане путина только началась, поэтому о результатах говорить еще рано", - сказал Король.

Четный 2024 год считался урожайным в подзоне Приморье. Всего за 2024 год в разных подзонах Хабаровского края объем вылова тихоокеанских лососей и гольцов по промышленному рыболовству, любительскому рыболовству и рыболовству для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности превысил 40 тыс. тонн, в 2023 году этот показатель был у отметки примерно в 29,2 тыс. Объем на этот год прогнозировался примерно в 36 тыс. тонн.

Ограничения

Для сохранения и восполнения естественных запасов тихоокеанских лососей в крае во избежание полного запрета рыболовства вводились ограничения. В частности, запрещалось промышленное рыболовство тихоокеанских лососей в реке Амур выше устья реки Амгунь, выше села Больше-Михайловское, в Амурском лимане. Регулировалась длина плавных сетей, устанавливался режим проходных дней, чтобы дать возможность рыбе попасть к местам нереста и к рыбоводным заводам.

"В 2025 году были приняты дополнительные меры регулирования - установлено два проходных дня в центральном подрайоне подзоны Приморье от мыса Красный Партизан до бухты Датта, определены места добычи для традиционного рыболовства в Охотском округе Северо-Охотоморской подзоны, увеличено количество проходных дней для рек Охотского округа, установлен один проходной день в неделю для реки Тугур Тугуро-Чумиканского района", - сказал Король.