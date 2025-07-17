Капитализация Фонда развития промышленности ДНР достигла 5 млрд рублей

Докапитализация Фонда в 2025 году составила 2,34 млн рублей

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Докапитализация Фонда развития промышленности (ФРП) ДНР в этом году составила 2,34 млрд рублей, общая капитализация - 5 млрд рублей, сообщил ТАСС директор организации Сергей Власов.

"В стратегии развития промышленности РФ указано, что необходимо масштабировать фонды развития промышленности, а это не только докапитализация, которая, кстати, для донецкого фонда составила в этом году 2,34 млрд рублей, итого фонд сейчас достиг общей капитализации в 5 млрд рублей, но и масштабирование в части новых решений, которыми фонд будет заниматься", - сказал Власов.

Он добавил, что фонд заинтересован в том, чтобы предприятия локализовали свое производство в регионе и готов поддержать такие проекты льготными займами под 1-2% годовых. Для получения финансирования заявитель должен его обеспечить банковскими гарантиями, твердым залогом или другими видами обеспечения.

Ранее Власов сообщил ТАСС, что за время работы фонд поддержал 59 проектов на более 3,5 млрд рублей.

В декабре 2023 года в правительстве ДНР сообщили, что первые предприятия региона получили более 100 млн рублей поддержки из республиканского ФРП.