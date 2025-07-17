Согласно расчетам Минэнерго, за счет внедрения ИСУГ налог на дополнительную прибыль в 2025-2036 годах может составить около 80,9 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минэнерго оценило в 240 млрд рублей увеличение поступления налогов в бюджет РФ от производства умных счетчиков газа в 2025-2036 годах в случае реализации программы их внедрения. Об этом говорится в протоколе выездного совещания комитета Госдумы по энергетике, с которым ознакомился ТАСС.

По мнению Минэнерго, ссылка на которое приведена в документе, внедрение интеллектуальной системы учета газа (ИСУГ) отразится не только на поставщиках и потребителях газа, но и на смежных отраслях экономики, поскольку рост производства умных счетчиков приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджетные системы РФ на 240 млрд рублей за 2025-2036 годы. При этом выпуск такого количества интеллектуальных приборов учета увеличит потребность в комплектующих и материалах, а к производителям устройств можно будет отнести и изготовителей компонентов из смежных областей производства - например, развитие связи, микроэлектроники, пластмасс, элементов питания.

Согласно расчетам Минэнерго, за счет реализации проекта умных счетчиков газа налог на дополнительную прибыль в 2025-2036 годах может составить около 80,9 млрд рублей, могут быть обеспечены приблизительно 15 тыс. рабочих мест, а выплата НДФЛ при внедрении ИСУГ может составить примерно 21,4 млрд рублей.

Участники выездного совещания комитета Госдумы, которое прошло в конце июня в Нижнем Новгороде, подчеркивают, что за 10 лет в России придется установить и заменить около 25 млн счетчиков газа. Финансирование программы может составить около 550 млрд рублей, включая установку, модернизацию инфраструктуры и разработку программного обеспечения.

Переход на умные счетчики в России приведет к повышению точности, своевременности и объективности учета газа, снизит объем потерь газа, остающийся за рамками реализации. Сейчас передача показателей потребителями происходит в разные дни, а некоторые из них передают недостоверные данные о газопотреблении или не передают их вовсе. Повышение точности учета будет достигаться за счет использования приборов с температурной компенсацией, что позволит ликвидировать около 4% потерь в измерениях расхода газа, а своевременность поступления поставщикам данных о газопотреблении - за счет удаленной автоматической передачи показаний.

"Внедрение ИСУГ может носить длительный и поэтапный характер с учетом необходимости тщательной проработки вопроса об источниках финансирования проекта ИСУГ, а также принятия и изменения значительного количества законодательных и подзаконных нормативных правовых актов", - говорится в протоколе.

Предложения участников совещания

Как следует из документа, участники совещания рекомендовали правительству РФ совместно с "Газпромом" проработать предложения о мерах господдержки для формирования источников финансирования внедрения ИСУГ, включая механизмы дополнительной индексации оптовой цены на газ, специальной надбавки газораспределительных организаций, снижения налога на добычу полезных ископаемых, государственного инвестирования и/или субсидирования (в том числе потребителей газа), а также за счет реализации мер государственной поддержки производителей оборудования.

Кабмину рекомендовано проработать запрет на применение в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений приборов учета газа, не имеющих температурной компенсации и не отвечающих обязательным метрологическим требованиям; закрепить единый для всех субъектов РФ температурный коэффициент в размере 1,15 до вывода из применения счетчиков, не имеющих температурной компенсации; ускорить принятие концепции цифровизации многоквартирных домов, предусмотрев в ней стимулы для установки в жилых домах умных счетчиков и устройств контроля условий безопасного использования газа.

Российскому газовому обществу совместно с "Газпромом" предложено проработать установление административной ответственности потребителя за необеспечение доступа поставщика для установки и проверки счетчиков, а также за самовольное вмешательство в работу систем контроля загазованности. Также планируется устранить коллизии и пробелы в правовом регулировании, которые затрудняют привлечение к ответственности потребителей газа, самовольно вмешивающихся в работу счетчиков либо использующих такие приборы учета, которые могут искажать сведения об объемах потребления.

Об умных счетчиках газа

Ранее Министерство энергетики РФ сообщило, что изучает возможность замены до 2036 года 15,8 млн устаревших приборов учета газа в рамках проекта по введению индивидуальной системы учета поставляемого газа.

Комитет Госдумы по энергетике отмечал, что затраты на возможную установку около 16 млн умных счетчиков газа в России до 2035 года могут составить более 540 млрд рублей.

Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в интервью ТАСС заявил, что надеется на рассмотрение Госдумой осенью законопроекта о внедрении системы умных счетчиков газа и цифровизации поставок газа населению. Компания надеется на установку хотя бы 14,8 млн умных счетчиков газа тем абонентам, кто использует газ для отопления. Всего у "Газпром межрегионгаза" сейчас 32,8 млн абонентов - физических лиц, у них установлено около 65 тыс. умных счетчиков.