Речь идет о поставках, реализации конкретных проектов, сотрудничестве в области технологий, логистики, финансов и страхования, уточнил министр энергетики

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Страны - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) имеют один из самых мощных потенциалов в энергетической сфере. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Государства - члены ШОС обладают одним из самых значительных потенциалов в части энергетики и реализации энергетических проектов, - отметил он, выступая на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине. - Сегодня взаимодействие ведется по всем основным направлениям".

Как уточнил глава ведомства, речь идет о поставках, реализации конкретных проектов, сотрудничестве в области технологий, логистики, финансов и страхования. Кроме того, глава ведомства обратил внимание, что "уже сегодня большая часть торговли энергоносителями ведется в национальных валютах".