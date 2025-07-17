Аппаратами доукомплектовали отделения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Свердловский областной онкологический диспансер получил современное эндоскопическое оборудование на сумму около 70 млн рублей. Новыми аппаратами укомплектуют отделения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Новое эндоскопическое оборудование на общую сумму около 70 млн рублей закупили в Свердловский онкодиспансер. <…> В эндоскопические отделения учреждения здравоохранения поступили комплекты современного оборудования общей стоимостью около 70 млн рублей: три эндоскопические стойки, три электрохирургических блока и 15 видеоколоноскопов. Аппаратами доукомплектовали профильные отделения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском", - говорится в сообщении.

Эндоскопические стойки обладают функцией узкоспектральной визуализации, добавили в департаменте. "Световая волна может проникать в ткани на различную глубину, что помогает медикам рассмотреть изменения сосудистого рисунка слизистой оболочки. Широкое поле обзора (170 градусов) повышает четкость изображения на периферии, а функция "близкий фокус" позволяет проводить исследование на расстоянии двух миллиметров от обследуемой поверхности. Все это помогает выполнять дифференциальную диагностику патологических новообразований и выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях", - отметили там.

Помимо этого, в диспансер поступили три электрохирургических блока от екатеринбургского производителя, не уступающих по качеству зарубежным аналогам, сообщили в департаменте. Это оборудование позволяет эффективно удалять различные новообразования желудочно-кишечного тракта, безопасно выполнять эндоскопические внутрипросветные операции и осуществлять коагуляцию тканей при помощи потока аргоновой плазмы.

В ближайшее время начнутся работы по обустройству дополнительных эндоскопических операционных залов в Екатеринбурге, сообщил главный врач Свердловского онкодиспансера Евгений Киселев. "На стадии завершения ремонт нового эндоскопического кабинета в Нижнем Тагиле, также планируется увеличение количества манипуляционных в профильном кабинете в нашем филиале в Каменске-Уральском", - рассказал он о планах по улучшению отделений диспансера.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер сообщал, что до конца 2025 года больницы региона получат почти 2 тыс. единиц медоборудования на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей.