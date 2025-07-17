Foreign Policy: Украина не смогла добиться от США и ЕС финансирования реформ

По данным журнала, на Конференции по восстановлению Украины обсуждали восстановление инфраструктуры и поддержку бизнеса на Украине, а политическую реформу упомянули лишь вскользь

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Украина на смогла добиться от США и стран Евросоюза выделения финансовой помощи, необходимой для проведения в стране политических реформ. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

По его информации, представители украинского гражданского общества, стремившиеся получить помощь западных союзников в сфере политического реформирования на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, "уехали с пустыми руками". Участники встречи в основном обсуждали восстановление инфраструктуры и поддержку бизнеса на Украине, а политическая реформа была упомянута лишь вскользь. "Ни США, ни европейцы не предприняли никаких мер, чтобы восполнить сокращение финансирования программ [реформирования в области] демократии, прав человека и государственного управления", - указывает журнал.

По оценкам Foreign Policy, на фоне явного снижения интереса Вашингтона к участию в политическом реформировании на Украине "украинская демократия зашла в тупик". Финансирование США на указанные цели, которое в 2024 году составило $286 млн, имело решающее значение для проведения в стране ключевых реформ госуправления, подчеркивает издание.

10-11 июля в Риме состоялась конференция по восстановлению Украины URC 2025. В ней приняли участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции были заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры на Украине, но европейские лидеры обсуждали и военную поддержку Киева. На конференции было объявлено о создании очередного европейского фонда для восстановления Украины, который призван привлечь инвестиции в размере €10 млрд.