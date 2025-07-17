Министр энергетики отметил, что почти за четверть века организация превратилась во влиятельное международное объединение

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудничество стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в энергетической сфере будет только усиливаться. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Как говорят в Китае, "наши страны связывают горы и реки". И я уверен, что наше сотрудничество будет развиваться и крепнуть", - подчеркнул он, выступая на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.

Глава ведомства отметил, что почти за четверть века ШОС "превратилась во влиятельную международную организацию". "Это уже мое второе мероприятие в рамках ШОС за последний месяц. В конце июня в городе Нинбо [восточная провинция Чжэцзян] мы успешно провели встречу министров энергетики", - напомнил он.

Как уточнил Цивилев, стороны одобрили проект заявления по устойчивому развитию энергетики, который будет принят лидерами стран-участниц на предстоящем саммите ШОС в городе Тяньцзинь (Северный Китай). "В документе подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, обеспечения стабильных энергорынков, содействия справедливому энергетическому переходу в соответствии с национальными условиями и приоритетами", - добавил он.

По словам министра, принципы справедливого взаимодействия между государствами - членами ШОС "будут регламентировать равноправное сотрудничество в области топливно-энергетического комплекса, равный доступ к энергии, механизмы справедливого ценообразования и инфраструктурное равенство".