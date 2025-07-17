Главный слоган региона - "Амурская область - центр российско-китайского сотрудничества", сообщили в пресс-службе зампредседателя правительства - полномочного представителя президента в ДВФО Юрия Трутнева

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Амурская область представит крупнейшие инвестиционные проекты, индустриальные достижения и перспективы развития трансграничной агломерации Благовещенск - Хэйхэ на выставке "Улица Дальнего Востока". Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Крупнейшие инвестиционные проекты, индустриальные достижения и перспективы развития трансграничной агломерации Благовещенск - Хэйхэ представит Амурская область на выставке "Улица Дальнего Востока", которая пройдет 3-9 сентября в рамках десятого, юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке. Главный слоган региона - "Амурская область - центр российско-китайского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Главный цветовой акцент в оформлении амурского павильона - красный, поскольку этот цвет присутствует в государственных флагах обеих стран - Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Фасад строения выполнен из красных перфорированных панелей, на которых можно прочитать отдельные слова и фразы о достижениях Амурской области.

"Отношения между Россией и Китаем являются важным стабилизирующим фактором в мировой политике и экономике. С каждым годом между нашими странами проходит все больше как экономических, так и культурных мероприятий. Наша задача - и дальше помогать региону привлекать инвесторов, развивать партнерские связи с дружественными странами, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей", - сказал Трутнев.

О павильоне

Первый этаж павильона Амурской области посвящен российско-китайскому сотрудничеству. На стенде будут представлены совместные уже существующие и перспективные проекты. Среди них - "Золотая миля", международный автомобильный мост и трансграничная канатная дорога. Гости павильона смогут узнать о ключевых российско-китайских культурных, спортивных и экономических событиях, прошедших за последние десять лет. Также будет показана работа созданного Центра компетенций.

Второй этаж экспозиции региона выполнен в виде химической лаборатории, акцент сделан на переработке полимеров и получаемой из них продукции. На стенах разместят информацию о якорных проектах газохимической отрасли региона - Амурском газохимическом заводе и Амурском газохимическом комплексе. Третий этаж традиционно станет местом встречи представителей региона с партнерами и потенциальными инвесторами, зоной переговоров и подписания соглашений.

Кроме того, в отдельном павильоне "Сделано в Амурской области" посетители выставки смогут приобрести квас, мед, сухофрукты, снеки, колбасные и кондитерские изделия, зеленый чай, а также сувениры от амурских мастеров. На прилегающей территории разместится туристическая зона с геокуполом "Туризм в Амурской области". На площадке представители Агентства гостеприимства Амурской области расскажут о туристическом потенциале региона в интерактивном пространстве.

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне около павильона региона установят тематический интерактивный стенд. Экспозиция будет включать в себя уникальные исторические материалы, фотографии, воспоминания ветеранов и интерактивные элементы, позволяющие посетителям глубже погрузиться в события тех лет.

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка "Улица Дальнего Востока" будет доступна для участников форума, 7-9 сентября она откроется для всех желающих.