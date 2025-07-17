В Красноярске запустили первое в РФ производство чистого вещества для оптоволокна

Общие инвестиции в предприятие составили 328 млн рублей, из которых 222 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности

КРАСНОЯРСК, 17 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" Ростеха запустил в Красноярске первое в России производство особо чистого вещества - тетрахлорида германия - для волоконно-оптических линий связи. Вещество с низким содержанием примесей позволит создавать оптоволокно высокого качества для построения инфраструктуры сетей 5G, сообщает Фонд развития промышленности.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" запустил в Красноярске первое в России производство особо чистого тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Вещество с низким содержанием примесей позволит создавать оптоволокно высокого качества для подключения центров обработки данных и построения инфраструктуры сетей 5G. Общие инвестиции составили 328 млн рублей, из которых 222 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности", - говорится в сообщении.

Промышленное производство тетрахлорида германия наладило красноярское предприятие "Германий" (входит в состав холдинга "Швабе" Ростеха). "Предприятие ведет работу над созданием особо чистого германия и его соединений с 2023 года. Ранее стандартная чистота выпускаемого в России материала была на порядок меньше. Добиться нужного качества материала удалось благодаря последовательному применению нескольких способов очистки. Особо чистый тетрахлорид германия применяется при изготовлении преформ, из которых впоследствии производят телекоммуникационное и техническое оптоволокно. С его помощью обеспечивают необходимые дальность и скорость передачи светового луча в волоконно-оптических линиях связи", - пояснили в фонде.

После выхода на проектную мощность "Германий" сможет выпускать не менее 2 тонн вещества ежегодно. "Это позволит полностью закрыть потребности отечественной индустрии. Основные потребители особо чистого тетрехлорида германия - компании, производящие преформы и оптоволокно из него", - рассказали в Фонде развития промышленности.