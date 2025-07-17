Речь идет о восстановлении инфраструктуры на участке Слепцовская - Грозный

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Первый этап реализации проекта железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные Воды - Назрань - Грозный - Махачкала - Дербент оценивается в 15 млрд рублей до 2028 года. Речь идет о восстановлении ж/д инфраструктуры на участке Слепцовская - Грозный, сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте правительства РФ, по итогам совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

"Минтрансу совместно с Минэкономразвития, Минфином и "РЖД", а также правительствами Дагестана, Ингушетии и Чечни предстоит проработать вопрос организации пассажирского и грузового железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные Воды - Назрань - Грозный - Махачкала - Дербент. В рамках этой работы требуется, в частности, определить источники финансирования первого этапа проекта - восстановления железнодорожной инфраструктуры на участке Слепцовская - Грозный в объеме 15 млрд рублей до 2028 года", - указано в поручении.

Кроме того, премьер-министр также поручил проработать вопрос реализации проекта организации пригородного сообщения железнодорожным транспортом по маршруту Махачкала - международный аэропорт Махачкала (Уйташ) - Дагестанские Огни - Дербент, что позволит обеспечить доступность железнодорожным транспортом международный аэропорт Махачкалы. "Организация такого маршрута позволит в том числе повысить туристическую привлекательность Северного Кавказа", - сказано в тексте поручения.