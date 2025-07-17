ФАС выявила картель в закупках железнодорожной техники на более 686 млн рублей

В отношении ОАО "ТМЗ им. В.В. Воровского", ООО "Медгар финанс" и ООО "Путевые машины" завели дело о нарушении антимонопольного законодательства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники на сумму более 686 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Результатом его реализации стало поддержание цен на торгах. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО "ТМЗ им. В.В. Воровского", ООО "Медгар финанс" и ООО "Путевые машины".

"Организации заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в закупочных процедурах", - отметили в ФАС.

Торги проходили на поставку в 11 регионов транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей, машин для погрузки и транспортирования звеньев путей, материалов и перевозки людей и оборудования. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила 686 695 874 рубля.

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ.