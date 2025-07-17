Количество сделок с жильем в июне увеличилось относительно мая этого года на 8,4% - 5,4 тыс. против 4,9 тыс., сообщили в столичном управлением Росреестра

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число сделок на первичном рынке недвижимости Москвы в первом полугодии 2025 года снизилось до 55,6 тыс. или на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"В I полугодии 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 55 622 договора участия в долевом (ДДУ) строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Данный показатель снизился на 19,3% к январю-июню 2024 года (68 900 ДДУ) и на 17,3% к аналогичному периоду 2023 года (67 239 ДДУ)" - говорится в материалах.

На рынке жилья за январь - июнь этого года зарегистрировано 37,7 ДДУ, что на 16,1% меньше первого полугодия 2024 года, когда было зарегистрировано 44,98 тыс. таких договоров. Показатель текущего года уменьшился на 17,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (45,8 тыс. сделок). В коммерческом сегменте за шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 17,8 тыс. договоров долевого участия, что на 25,2% меньше аналогичного периода прошлого года (23,9 тыс. договоров) и на 16,5% - 2023 года, когда было зафиксировано 21,4 тыс. сделок.

В июне этого года число сделок с ДДУ с первичной недвижимостью увеличилось до 7,8 тыс. или на 6,4% по сравнению с майским результатом текущего года - 7,3 тыс. договоров. При этом к июню 2024 года их количество снизилось до 14,2 тыс. или на 44,7%, а к аналогичному периоду 2023 года (10,9 тыс. ДДУ) - на 28,1%.

Сделок с жильем в июне стало больше относительно мая этого года на 8,4% - 5,4 тыс. против 4,9 тыс. К июню минувшего года показатель снизился на 48,3%, до 10,4 тыс. договоров, а к июню 2023 года (7,8 тыс. сделок) - на 30,6%. В нежилом сегменте было зарегистрировано 2,4 тыс. таких договоров, что выше майского результата на 2,4% (2,3 тыс. ДДУ). В годовом выражении наблюдается снижение на 34,8% к июню 2024 года - 3,7 тыс. сделок и на 21,7% - к июню предшествующего года - 3,1 тыс. сделок.