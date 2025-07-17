Мишустин поручил найти источники финансирования проектов развития сетей СКФО

Также Минфин и Минэкономразвития должны предусмотреть выделение в 2025 году до 3,6 млрд рублей из резервного фонда правительства на софинансирование мероприятий региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в пилотных регионах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и ФАС необходимо выработать предложения по источникам финансирования согласованных инвестиционных проектов развития электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС поручено выработать предложения по механизму поддержки гарантирующих поставщиков электрической энергии в субъектах СКФО, а также по источникам финансирования согласованных инвестиционных проектов развития электросетевого комплекса на Северном Кавказе", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также Минфин и Минэкономразвития должны предусмотреть выделение в 2025 году до 3,6 млрд рублей из резервного фонда правительства на софинансирование мероприятий региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в пилотных регионах. Средства будут направлены бюджетам Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.