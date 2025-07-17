Ведомствам поручили приоритетно финансировать повышение надежности сетей СКФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал такое поручение Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Приоритетное финансирование мероприятий программ повышения надежности электросетевого комплекса регионов Северного Кавказа поручено обеспечить до 2028 года Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Минэнерго, Минфину и Минэкономразвития поручено обеспечить в 2025-2027 годах приоритетное финансирование мероприятий программ повышения надежности электросетевого комплекса на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа", - сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте правительства РФ, по итогам совещания премьер-министра с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Также Минэнерго, Минстрою, Минэкономразвития поручено к 15 августа представить в правительство предложения по установлению ключевых показателей эффективности для менеджмента ресурсоснабжающих организаций, а также для высших должностных лиц субъектов округа за достижение целевых показателей по снижению потерь в сетях и повышению уровня собираемости платежей за поставляемые ресурсы на территории регионов СКФО.