Регионам возместят, в частности, закупки спецтехники и спецодежды, инструментов, средств защиты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство России своим распоряжением выделило 324,5 млн рублей на возмещение трат на модернизацию распределительных электросетей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Регионам возместят, в частности, закупки спецтехники и спецодежды, инструментов, средств защиты.

Согласно сообщению кабмина, в последнее время в Донбассе и Новороссии были обновлены пять распределительных сетей.

Средства будут выделены в рамках программы социально-экономического развития четырех регионов, утвержденной в 2023 году.