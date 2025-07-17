ЦБ РФ уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

Размер дохода должен составлять не менее 12 млн рублей в год

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Банк России уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора. Размер дохода как самостоятельного критерия для получения статуса квалифицированного инвестора должен составлять не менее 12 млн рублей в год за последние два года. Об этом говорится в указании Банка России, которое зарегистрировал Минюст.

Также, по данным ЦБ, в комбинации с другими критериями - усложненным тестированием, образованием или ученой степенью - требование снижается до 6 млн рублей. При этом не будут учитываться доходы от продажи недвижимости.

По образовательному критерию вместо действовавшего требования о наличии высшего экономического образования устанавливается перечень специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества. "Так, человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" или "Налоги и налогообложение" и его средний годовой доход составляет 6 млн рублей. В список сертификатов, учитываемых при признании инвестора квалифицированным, добавлены международные сертификаты, которые уже используются в качестве требований к инвестиционным советникам", - отмечается в документе.

Параметры имущественного критерия не изменились: сейчас минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, составляет 12 млн рублей, а с 1 января 2026 года он увеличится до 24 млн рублей. Но в комбинации с другими критериями требования будут в 2 раза меньше - 6 млн и 12 млн рублей соответственно.

Указание вступит в силу 28 июля 2025 года.