Инвестиционные проекты, которые реализуются на территории округа, способствуют росту экономики регионов и повышению качества жизни граждан

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минфин и Минэкономразвития при подготовке проекта федерального бюджета должны рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для поддержки прорывных проектов и инвестпроектов резидентов территорий с преференциальными режимами в регионах Северного Кавказа. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"Инвестиционные проекты, которые реализуются на территории округа, способствуют росту экономики регионов и повышению качества жизни граждан. Минэкономразвития и Минфину при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов поручено рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для поддержки прорывных проектов и инвестиционных проектов резидентов территорий субъектов СКФО с особыми правовыми режимами ведения деятельности", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что на реализацию 35 прорывных проектов в регионах Северного Кавказа рассчитывают привлечь порядка 1,6 трлн рублей частных инвестиций. Он также отмечал, что на период до 2030 года эти проекты могут привлечь порядка 2 трлн рублей, из которых 1,6 трлн - частные инвестиции.

В июне в Кавказ.РФ также сообщили, что Минэкономразвития одобрило семь проектов особых экономических зон Северного Кавказа, находящихся под управлением института развития, на сумму 23,2 млрд рублей. Согласно данным пресс-службы, отели различных категорий построят на курортах "Мамисон" в Республике Северная Осетия - Алания, на территории Каспийского прибрежного кластера и "Эльбурса" в Кабардино-Балкарии. Благодаря возведению нового гостиничного комплекса на курорте "Мамисон" количество мест размещения увеличится на 2 110. Четырехзвездочный спортивно-оздоровительный комплекс на поляне Азау позволит расширить номерной фонд на 272 мест, четырехзвездочные и пятизвездочные отели на территории Каспийского прибрежного кластера - на 2 210 единиц. Строительство объектов инфраструктуры завершится до 2027-2030 годов.