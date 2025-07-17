Шведский министр по вопросам ЕС Йессика Русенкранц рада тому, что в бюджете приоритет отдан безопасности и конкурентоспособности, однако призывает к снижению трат в других областях

СТОКГОЛЬМ, 17 июля. /ТАСС/. Министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русенкранц считает необходимым сократить новый долгосрочный бюджет ЕС, предложенный Еврокомиссией. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.

"Объем бюджета слишком велик, его необходимо сократить", - отметила она. По словам шведского министра, она рада тому, что в бюджете приоритет отдан безопасности и конкурентоспособности, однако призывает к снижению трат в других областях.

"Две трети текущего бюджета ЕС идут на сельскохозяйственную политику и различные виды региональной помощи. Вполне естественно рассмотреть вопрос о перераспределении приоритетов", - пояснила она.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить следующий семилетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы на €800 млрд, его общий объем составит €2 трлн против €1,2 трлн в 2021-2027 годы. При этом Еврокомиссия предложила выделить дополнительное финансирование странам ЕС, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной, мотивируя это повышенными рисками безопасности. Переговоры об утверждении нового многолетнего бюджета ЕС начнутся в сентябре этого года и должны завершиться к сентябрю 2027 года, после чего в рамках положений этого плана будут формироваться годовые бюджеты Евросоюза.