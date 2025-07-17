Согласно докладу Банка России, из-за низких объемов продаж некоторые застройщики Кубани, Ставрополья и Карачаево-Черкесии перенесли сдачу объектов на более поздний период

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Тенденция на снижение спроса на жилую недвижимость на юге России сохранилась в первые два месяца лета 2025 года. Несмотря на это застройщики региона не планируют в ближайшее время снижать цены на свои объекты. Об этом следует из данных, опубликованных в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

"В мае 2025 года снижение спроса год к году на жилую недвижимость на юге продолжилось в условиях высокой базы прошлого года, когда действовали программы льготной ипотеки. По данным опросов предприятий, в июне-июле тенденция сохранилась. <...> В ближайшие месяцы участники рынка [жилой недвижимости на юге РФ] не ожидают существенного изменения уровня спроса. Однако снижать цены не планируют из-за увеличения издержек", - говорится в материалах.

Также отмечается, что из-за низких объемов продаж ряд застройщиков Кубани, Ставрополья и Карачаево-Черкесии перенесли сдачу объектов на более поздний период. Помимо этого, некоторые девелоперы юга "сдержанно" оценивали свои возможности по запуску новых проектов, поэтому сокращали их объемы в течение 2025 года.

В частности, в Краснодарском крае аналитики рынка фиксируют умеренное повышение средневзвешенной стоимости жилья на 2% - с 170,3 тыс. в первом полугодии 2024 года до 173,6 тыс. рублей за кв. м в первом полугодии 2025 года. Как отметила в беседе с ТАСС генеральный директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development Дарья Комиссарова, существенного снижения цен на жилье региона не ожидается в течение 2025 года. Это связано с обязательствами по проектному финансированию и ростом себестоимости строительства. "При негативной динамике застройщики, скорее всего, сократят объемы вывода новых объектов, чем пойдут на открытое снижение цен", - добавила собеседница агентства.