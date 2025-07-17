Земельный участок предоставляется победителю торгов в аренду в течение трех месяцев с момента заключения соглашения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов на пяти земельных участках площадью от 4,8 до 17,1 тыс. кв. м выставили на торги в столичном районе Коммунарка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике Москвы.

"Права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов можно выиграть на открытых аукционах. Начальная цена лотов - один рубль, а шаг аукциона - 100 тысяч рублей. Сейчас на торгах доступно пять земельных участков в Коммунарке для возведения общественно-деловых комплексов суммарной площадью свыше 550 тысяч квадратных метров. Заявочные кампании завершатся в период с 11 по 20 августа. Торги пройдут с 20 по 29 августа", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Отмечается, что земельный участок предоставляется победителю торгов в аренду в течение трех месяцев с момента заключения соглашения. Арендная плата на весь срок устанавливается в размере одного рубля в год.

"Вблизи поселка Коммунарка, расположенного в Новомосковском административном округе, создается крупный административно-деловой кластер. Представители бизнеса, заинтересованные в реализации масштабных инвестиционных проектов на этой территории, могут получить такое право по итогам специальных торгов", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента городского имущества Екатерину Соловьеву.

Она добавила, что с начала 2025 года по результатам открытых аукционов город уже заключил соглашения о реализации таких проектов с двумя компаниями. Они смогут арендовать по ставке один рубль в год участки площадью около 1,4 га и возвести на них общественно-деловую недвижимость площадью более 86 тыс. кв. м.