Директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде заявила, что обе страны видят в этой сфере драйвер экономического роста и международного партнерства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Делегации России и Таиланда провели пятое заседание российско-таиландской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, одной из основных тем которого стало сотрудничество в креативной экономике. Теперь страны намерены развивать совместные проекты в творческих индустриях, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Прошло пятое заседание российско-таиландской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую делегацию возглавил замминистра экономического развития РФ Евгений Ильичев, таиландскую - министр торговли Пхичай Нариптхапхан. Одной из главных тем встречи стало сотрудничество в креативной экономике - это новое направление в работе подкомиссии. Ранее, в феврале 2025 года, стороны уже сделали первый шаг, подписав меморандум между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Агентством креативной экономики Таиланда", - говорится в сообщении.

По словам директора Центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, включение креативной экономики в повестку работы подкомиссии говорит о том, что обе страны видят в этом секторе "полноценный драйвер экономического роста и международного партнерства". "Мы уже заложили основу для системной работы - с подписания меморандума между АСИ и Агентством креативной экономики Таиланда в феврале этого года. Теперь перед нами стоит задача выстроить устойчивую дорожную карту, объединить усилия профильных агентств и бизнесов, создать совместные проекты в кино, анимации, музыке, цифровом контенте", - приводит ее слова пресс-служба.

Так, в АСИ отметили, что в ходе заседания российская сторона предложила разработать совместную дорожную карту по сотрудничеству в сфере креативной экономики, а также определить приоритетные отрасли креативных индустрий. Кроме того, российская делегация пригласила тайскую сторону к участию в международном Клубе продюсеров АСИ, международной конференции по креативной экономике, которая пройдет 8-9 октября в Санкт-Петербурге, а также в медиарынке GEM в Якутии. Тайская сторона, в свою очередь, предложила российским коллегам рассмотреть возможности инвестиций в кинопроизводство в Таиланде.