Закон вступит в силу с 1 сентября

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о введении сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов.

Документ ранее внесло в Госдуму правительство РФ.

"Сбор на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта взимается в аэропортах, перечень которых устанавливается правительством РФ. Для целей взимания инфраструктурного сбора аэропорты объединяются в группы по заявлениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, владеющих аэропортами на праве собственности или на ином законном основании", - говорится в законе.

Согласно документу средства инфраструктурного сбора, взимаемого в аэропортах, направляются на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта одного или нескольких аэропортов. Инфраструктурный сбор взимается с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.