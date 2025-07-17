Госдума приняла закон о снижении административной нагрузки на НКО

Некоммерческие организации смогут направлять в Минюст отчеты только в электронной форме, что обеспечит большую прозрачность, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о снижении административной нагрузки на некоммерческие и благотворительные организации, общественные объединения.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ в марте 2025 года и принят в первом чтении в мае того же года. Изменения предлагается внести в законы "Об общественных объединениях", "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и "О некоммерческих организациях". Предлагается установить, что общественные объединения, благотворительные и некоммерческие организации смогут направлять в Минюст РФ отчет о своей деятельности только в электронной форме через личный кабинет. Согласно проекту, отчеты будут публиковаться на сайте Минюста в утвержденном им порядке. Форма, сроки и порядок предоставления отчета будут определяться Минюстом по согласованию с Росстатом.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, принятые изменения обеспечивают большую прозрачность и открытость деятельности НКО, поскольку все сведения, представленные в рамках единой формы отчета, будут доступны для третьих лиц, за исключением информации, не подлежащей размещению в открытых источниках. "Новый порядок существенно снижает административную нагрузку на некоммерческие организации за счет автоматизации и централизации сдачи отчетности", - сказал Метелев, слова которого приводит пресс-служба.

Также изменения предлагается внести в закон "О государственной службе российского казачества". Предлагается обязать казачьи общества, внесенные в государственный реестр, предоставлять сведения об общей численности членов общества и о фиксированной численности его членов на государственной или иной службе также в форме отчета.