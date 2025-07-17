По данным властей региона, курорты Кубани с начала года посетили 6,5 млн человек

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Годовой рост турпотока на юг России замедлился в начале летнего туристического сезона 2025 года. На это повлияли ограничения на пляжный отдых из-за ЧП с танкерами в Анапе и Темрюке и холодная погода в Краснодарском крае, следует из данных, опубликованных в докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

Краснодарский край - один из основных туристических регионов РФ. Летом здесь популярен пляжный отдых. После ЧП с танкерами в Черном море 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, летний сезон на этих курортах проходит с ограничениями на отдых на пляжах. Всего, по данным властей региона, курорты Кубани с начала года посетили 6,5 млн человек.

"В мае-июне 2025 года в макрорегионе замедлился годовой рост турпотока. В основном это связано с ограничениями на пляжный отдых и более холодной погодой, чем в прошлом году в Краснодарском крае", - говорится в материалах.

Там также отмечается, что рост в отрасли на юге страны поддерживается благодаря развитию востребованных направлений туризма и проведением акций и развлекательных мероприятий. Так, например, отельеры Краснодарского края предоставляли туристам скидки на размещение, расширяли инфраструктуру средств размещений и перечень услуг. В то же время крупный курортный комплекс в Крыму организовал чартерные железнодорожные перевозки для заполняемости номерного фонда.

В частности, в Анапе, где для отдыха закрыта большая часть побережья, загрузка отелей в первые два месяца лета оказалась ниже традиционных для высокого туристического сезона показателей. "При этом объекты размещения, которые предлагают разнообразные программы отдыха и лечения, а также располагают водной инфраструктурой - бассейнами и спа, зафиксировали наименьший отток туристов", - рассказала в беседе с ТАСС заместитель генерального директора всесезонного премиального курорта "Лучи" в Анапе Ольга Нарт.