В частности, это решение привело к остановке стекольного производства, отметил президент

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Политика Евросоюза (ЕС) по поэтапному сокращению доли на его рынке дешевого российского газа уже привела к негативным последствиям для экономики ЕС. Это заметил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

Гурьев рассказал, что нефтехимический комплекс в ЕС практически остановился. "Не только, - добавил глава государства. - [Решение привело к остановке] и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий".

Еврокомиссия в рамках планов "экономического развития" сообщества, а также антироссийских санкций продвигает намерения полностью отказаться от российского газа. Уже введены значительные ограничения для стран ЕС, что приводит к необходимости закупать более дорогое топливо в том числе из США.

Уже проявившиеся негативные последствия - в том числе, например, рецессия в экономике Германии - не пугают Брюссель. ЕК настаивает на принятии нового - 18-го - пакета санкций против РФ, который предполагает полный запрет поставок российского газа в Евросоюз с 2027 года. Однако некоторые страны сообщества все же блокируют эту самоубийственную инициативу, несмотря на все нарастающее давление Брюсселя.