В частности, предлагается установить штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафа до 500 тыс. рублей за рекламу VPN-сервисов.

Поправка принята ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Изменения предлагается внести в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов предлагается установить штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.