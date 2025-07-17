ГД приняла закон об основаниях списания безнадежных кредитов участников СВО

Документ признает безнадежные долги в составе расходов по налогу на прибыль для лиц, участвующих в специальной военной операции, сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и тертьем чтении закон, который устраняет пробелы в регулировании порядка отнесения финансовыми организациями к безнадежным долгам, учитываемым для налогообложения прибыли, обязательств участников СВО и их супругов. Документ инициирован председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

"В результате возникшего правового пробела у кредиторов возникают некомпенсируемые финансовые потери в виде недополученного дохода от уплаты процентов, а также убытки в виде невозвращенных должниками и погашаемых за счет средств кредиторов сумм основного долга по кредитным договорам при невозможности отнесения указанных неисполненных и признанных судом обязательств к безнадежным долгам в целях налогообложения прибыли", - говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает признание в составе расходов по налогу на прибыль безнадежных долгов, прекращенных по основаниям, установленным для мобилизованных и участников СВО, указал ранее Аксаков в своем Telegram-канале. Предлагается исключить фрагментарность регулирования и устранить правовую неопределенность, отметил глава комитета Госдумы по финрынку.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.