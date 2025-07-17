ГД приняла в I чтении законопроект о льготах для производителей беспилотников

Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке производства беспилотных гражданских воздушных судов. Документ предполагает введение налоговых льгот для производителей, а именно - применение нулевой ставки НДС при их продаже. Проект был инициирован группой депутатов и сенаторов - членов "Единой России".

Льгота будет распространяться на беспилотники массой от 0,15 до 30 кг, поскольку для более тяжелых платформ обнуленная ставка НДС уже применяется. Освобождены от НДС ввозимые на территорию РФ двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и модернизации беспилотных гражданских воздушных судов такой массы.

Законопроектом предлагается предусмотреть нулевую ставку НДС и для беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных на территории Евразийского экономического союза, и освободить от данного налога двигатели, запасные частей и иные комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации таких судов.

Льгота будет действовать по 31 декабря 2027 года, что позволит проанализировать ее эффективность и принять решение о необходимости ее пролонгации, заявлял ранее секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. По его словам, документ подготовлен в развитие мер, принятых в целях создания условий для стимулирования производства различных типов отечественных беспилотных авиационных систем, в том числе в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, законопроект возник по инициативе самих производителей, выпускающих беспилотные воздушные суда. "Они сказали нам о некой несправедливости по отношению определенной категории воздушных судов. А именно к легким и сверхлегким. А вы знаете, что именно они наиболее сегодня востребованы и имеют так называемое двойное назначение. Так вот, они посетовали на то, что, с одной стороны, идет конкуренция, достаточно серьезная со стороны импорта, а с другой стороны, наблюдается некий дисбаланс внутри, что беспилотники, которые свыше 30 кг, при реализации, применяется к ним ставка НДС нулевая, а для беспилотников, которые ниже 30 кг, еще раз подчеркиваю, которые сегодня наиболее востребованы, такая ставка не применяется", - отметила она.

По мнению депутата, было бы правильно сделать бессрочной норму о поддержке производителей БПЛА. "Сегодня, в условиях нынешней денежно-кредитной политики и, собственно говоря, недостаточности средств в федеральном бюджете было бы правильно, чтобы горизонт планирования был достаточно долгосрочный. И вот эта налоговая льгота будет хорошим подспорьем для развития наших беспилотной системы и наших производителей", - сказала она.