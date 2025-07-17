Такого роста удалось добиться благодаря внедрению региональных мер поддержки предпринимателей, сообщили в Минфине республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июля. /ТАСС/. Доходы Карелии от деятельности предприятий в сфере туризма за первое полугодие выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, составив 478,6 млн рублей. Такого роста удалось добиться благодаря внедрению региональных мер поддержки, сообщили в Минфине региона.

"Минфин Карелии подвел итоги поступления в бюджет республики доходов от деятельности предприятий, представляющих сферу туризма. За первое полугодие 2025 года они выросли сразу на 21% и составили на 1 июля 478,6 млн рублей. <...> Такого результата удалось достичь благодаря внедрению региональных мер поддержки предпринимателей", - сказано в сообщении.

В министерстве добавили, что порядка 80% поступлений пришлось на Петрозаводск, Сортавалу и Кондопогу. Основной объем средств - 330,6 млн рублей - региональный бюджет получил от работы организаций общественного питания. Их поступления увеличились в сравнении с прошлым годом в 1,2 раза.

Еще 101,9 млн рублей, с ростом к 2024 году в 1,3 раза, региональный бюджет получил благодаря деятельности гостиниц, баз отдыха и других объектов временного размещения, в том числе 12,7 млн рублей от туристического налога. Также 46,1 млн рублей поступило от работы туристических агентств.

Министр финансов республики Александр Климочкин добавил, что уверенный рост налоговых доходов сферы туризма во многом обеспечен благодаря работающим и развивающимся в регионе мерам поддержки предпринимателей. Это не только субсидии для старта бизнеса, но и различные преференции для его развития, в том числе пониженные налоговые ставки. По словам главы Минфина Карелии, только в 2024 году малый и средний бизнес сэкономили благодаря упрощенной системе налогообложения более полумиллиарда рублей.