В Минпромторге отметили, что это позволит продолжить отработку проектируемых моделей пресечения нелегальных и опасных поставок в систему социального питания

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по противодействию поступлению небезопасной пищевой продукции в социальные учреждения до конца октября текущего года. Соответствующий проект постановления разработан и размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов.

Как напомнили в Минпромторге, эксперимент по использованию возможностей госинформсистемы маркировки для противодействия поступлению небезопасной и некачественной пищевой продукции в учреждения соцсферы проводится с 1 декабря 2024 года на территориях Краснодарского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского края, Московской и Новосибирской областей, а также Санкт-Петербурга.

"Минпромторг России предлагает продлить срок проведения эксперимента до конца октября 2025 года", - говорится в сообщении министерства.

В Минпромторге отметили, что продление эксперимента позволит продолжить отработку проектируемых моделей пресечения нелегальных и опасных поставок в систему социального питания.