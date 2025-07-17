В компании сообщили, что проект нацелен на расширение кузбасского участка Транссибирской магистрали

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Россети Сибирь" завершили реконструкцию линий электропередачи 35 кВ, которые обеспечивают транзит энергии от центра питания 110 кВ "Беловская" на подстанции 35 кВ "Проектная" и "Беловская Тяговая". Стоимость работ составила 644 млн руб., а пропускная способность ЛЭП выросла до 47 МВт. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

В компании отметили, что проект нацелен на расширение кузбасского участка Транссибирской магистрали и рост объемов перевозок угля.

"Энергетики смонтировали 95 км провода, установили 117 анкерных и промежуточных опор. Работы проводились в условиях плотной жилой и промышленной застройки, в местах пересечения с железной дорогой, поэтому около 1 км кабеля уложено под землей", - рассказали в компании. Там отметили, что параллельно на подстанции 110 кВ "Беловская" было смонтировано новое комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 35 кВ. Сейчас оно проходит комплексные испытания.

"Россети" реализуют также другие инфраструктурные проекты в Кузбассе для расширения Восточного полигона железных дорог. Ранее был введен в работу магистральный транзит 220 кВ "Междуреченская - Степная" (протяженность - 218 км), проведена реконструкция подстанций 500 кВ "Ново-Анжерская" и "Юрга" с увеличением их мощности.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.