В России экспериментально проверили 4 млн биометрических данных мигрантов

Как напомнил замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев, тест проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области с 1 декабря 2024 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские службы с момента старта эксперимента, в ходе которого тестируют новые правила въезда и выезда иностранцев, собрали и в режиме реального времени проверили более 4 млн биометрических данных иностранцев. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.

Эксперимент проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области с 1 декабря 2024 года.

"С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 млн биометрических данных иностранцев", - сказал Медведев.