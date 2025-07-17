В документе российского лидера уточняется, что при создании центра необходимо предусмотреть дополнительное финансирование РСВ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство РФ совместно с АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ) создадут на базе мастерской "Сенеж" экспертно-методический центр по развитию технологий работы с управленческими командами. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания наблюдательного совета РСВ.

В документе уточняется, что при создании центра на базе мастерской "Сенеж" (входит в АНО "Россия - страна возможностей") необходимо предусмотреть дополнительное финансирование РСВ.

Доклад об этом президент ждет до 1 октября 2026 г. Ответственными назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор РСВ Андрей Бетин.